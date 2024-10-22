Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, документ опубликован на сайте главы государства. Исполнение указа планируется выполнить до конца 2024 года.
Так, на протяжении трех месяцев уполномоченные лица будут проверять решения МСЭК относительно назначения инвалидности должностным лицам. Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны отмечал, что на Украине выявили много случаев нарушений и очевидных фальсификаций со стороны МСЭК. Принятый указ должен помочь выявить и пресечь коррупционные схемы.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своем уходе с должности на фоне скандала с предоставлением фальшивых инвалидностей сотрудникам госорганов. Он заявил, что полностью поддерживает позицию Владимира Зеленского по данному вопросу.
Он добавил, что считает необходимым не только отменить все незаконные решения по выплатам, но и наказание для ответственных лиц. По его словам, именно в этом и заключается позиция Зеленского.
Костин указал, что множество «позорных фактов» злоупотребления было выявлено и в системе органов прокуратуры Украины. В связи с этим он счел невозможным далее занимать свой пост.