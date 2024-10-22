Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, документ опубликован на сайте главы государства. Исполнение указа планируется выполнить до конца 2024 года.

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Так, на протяжении трех месяцев уполномоченные лица будут проверять решения МСЭК относительно назначения инвалидности должностным лицам. Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны отмечал, что на Украине выявили много случаев нарушений и очевидных фальсификаций со стороны МСЭК. Принятый указ должен помочь выявить и пресечь коррупционные схемы.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своем уходе с должности на фоне скандала с предоставлением фальшивых инвалидностей сотрудникам госорганов. Он заявил, что полностью поддерживает позицию Владимира Зеленского по данному вопросу.

Он добавил, что считает необходимым не только отменить все незаконные решения по выплатам, но и наказание для ответственных лиц. По его словам, именно в этом и заключается позиция Зеленского.

Костин указал, что множество «позорных фактов» злоупотребления было выявлено и в системе органов прокуратуры Украины. В связи с этим он счел невозможным далее занимать свой пост.