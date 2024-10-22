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Зеленский назвал сумму ожидаемой от США военной помощи

Владимир Зеленский ожидает до конца 2024 года военной помощи от Вашингтона на восемь миллиардов долларов. Lenta.ru

Накануне министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн. «Сегодня $400 млн а также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 млн. Те $800 млн - это первый транш в наше производство, нашу дальнобойность. Затем следует следующий транш также на дальнобойность в размере $700-800 млн», - отметил Зеленский. Он подчеркнул, «также обсуждались вопросы о $8 млрд». ТАСС

Всего с начала спецоперации США поставили Украине военной помощи на $59 млрд. Российская газета

Зеленский назвал сумму ожидаемой от США военной помощи
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