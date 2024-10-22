В Австралии альпака чихнула на короля Великобритании Карла III
Альпака по кличке Хефнер чихнул на короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает австралийский телеканал «7 News».
Сообщается, что инцидент произошёл во время визита монарха в столицу Австралии Канберру. Общаясь с посетителями Военного мемориала, Карл III потрепал Хефнера по носу, заставив животное громко чихнуть.
После этого, король Великобритании как ни в чем не бывало продолжил общение с горожанами.
«Мы с монархом рассмеялись, после чего он убедился, что не его пиджаке не осталось следов и пошёл дальше», - заявил дрессировщик альпаки Роберт Флетчер.
Ранее британская полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».