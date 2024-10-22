Си Цзиньпин рассказал об уникальном характере отношений Китая и РФ

За прошедшие десятилетия отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, за прошедшие десятилетия китайско-российские отношения выдержали испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели «беспрецедентный характер».

«Мы вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что он и Путин «всегда уделяют повышенное внимание китайско-российским отношениям и держат их на личном контроле».