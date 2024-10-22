Финляндия почти завершила строительство участка забора на границе с Россией

Финляндия продолжает строительство забора на границе с Россией. В частности, практически завершено возведение участка ограждений в районе пограничного пункта «Ваалимаа». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, с российской стороны в Ленинградской области напротив «Ваалимаа» находится МАПП «Торфяновка».

«Строительство забора на восточной границе уже частично завершено в Ваалимаа в [муниципалитете] Виролахти. К югу и северу от КПП «Ваалимаа» будет построено в общей сложности 12 километров забора», — пояснил представитель Погранохраны республики.

Журналисты уточнили, что основная часть проекта — забор протяженностью 200 км — будет завершена в 2026 году.

Ранее в Погранохране сообщили, что заграждение на границе с Россией, которое возводится в республике, решено сделать на полметра выше, чем планировалось.