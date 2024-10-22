На Украине статус инвалидности отменили у нескольких тысяч уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках кампании по ужесточению мобилизации инициировала проверку деятельности центров медико-социальной экспертизы (МСЭК), в ходе которой 64 чиновникам были предъявлены обвинения, а свыше 4 тыс. заключений об инвалидности признаны фиктивными.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк по итогам заседания Совета национальной обороны страны.

"В 2024 году по материалам СБУ 64 чиновникам МСЭК предъявлены обвинения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, <...> отменено 4 106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов", - цитирует Малюка пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

Как заявляет спецслужба, по результатам проверок разоблачена и прекращена деятельность восьми организованных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины, продававшие желающим уклониться от мобилизации поддельные медицинские справки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья. Речь идет, в частности, о МСЭК Николаева, Харьковской и Ровненской областей. Кроме того, как указывает ведомство, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами. Эти проверки в настоящее время охватывают почти 2,4 тыс. человек.

СБУ отмечает, что сотрудничает в этой деятельности с Минздравом, Нацполицией и Госбюро расследований.

4 октября Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении экс-главы МСЭК Хмельницкой области, у которой при обысках были обнаружены списки уклонистов с фиктивными диагнозами и наличные в сумме $6 млн в разной валюте. По данным Минздрава, в результате проверки из 18 тыс. медико-экспертных дел свыше 3 тыс. были признаны сомнительными, по ним была назначена повторная экспертиза, 74 решения об инвалидности уже отменены. После скандала с чиновницей Хмельницкого центра МСЭК о проверке медкомиссий при военкоматах заявили власти Волынской области.