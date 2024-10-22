Полиция Молдавии начала расследование случаев подкупа на голосовании

Полиция Молдавии расследует около 400 случаев подкупа избирателей на голосовании во время выборов президента республики и референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

В заявлении полиции утверждается, что во всех случаях избиратели продали свои голоса за деньги. Не уточняется, сотрудничали ли они с провластными или оппозиционными политическими силами. «Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может служить доказательством», — сообщают в полиции Молдавии.

Подозреваемым грозит штраф в размере до 37,5 тысяч молдавских леев (около 200 тысяч рублей).