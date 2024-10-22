В ФРГ выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В Германии зафиксировали первый в стране случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян, который является более заразным, чем прежние. Об этом сообщает Associated Press.

В Институте вирусологии имени Роберта Коха отметили, что пациент с оспой обезьян заразился ей за пределами страны. Других подробностей там не привели, указав, что «внимательно следят за ситуацией и при необходимости корректируют свои рекомендации».

Ранее случаи заражения новым штаммом оспы обезьян вне Африки зафиксировали в Швеции, Пакистане и Таиланде.

Напомним, что вирус оспы обезьян вызвал глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Болезнь характеризуется тяжелым течением болезни и высокой смертностью. В настоящее время известно две ее формы: клада I и клада II. От первой умирает до 10% инфицированных.