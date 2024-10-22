Польша объявила сотрудников генконсульства РФ персонами нон грата

МИД Польши принял решение о закрытии Генконсульства РФ в Познани. Об этом сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, передает ТАСС.

По его словам, данное решение связано с причастностью России к диверсиям на территории Польши и ведением Москвой «гибридной войны» против республики.

«В этой связи я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани», — сказал он.

Сикорский добавил, что пребывание персонала генконсульства на территории Польши будет признано нежелательным. Диппредставительство закроют в ближайшие дни.

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Стоит отметить, что на территории Польши до сих пор действовало всего три генконсульства. Теперь их остается два: в Гданьске и Кракове.