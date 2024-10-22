Вучич рассказал, кто может стоять за покушением на Фицо

Президент Сербии Александар Вучич в ходе визита в Словакию заявил, что за покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо не может стоять одиночка, хотя многие в Европе пытаются забыть об этом преступлении.

"Для нас 15 мая, день покушения на Роберта Фицо, было чрезвычайно тяжелым <...>. Меня беспокоит тот факт, что многие в Европе и мире делают вид, что этого не произошло. Вот почему мы с большим вниманием ожидаем результатов расследования словацкого государства, поскольку мы вполне убеждены, что оно (покушение - прим. ТАСС) не могло быть независимой работой отдельного лица, а результатом всеобщей атмосферы и скоординированных нападок на Фицо", - приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Сербский лидер пожелал Фицо хорошего здоровья и долгой работы в интересах народа Словакии. Вучич находится с визитом в городе Комарно на юге Словакии. Здесь проходит его встреча с премьерами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном.