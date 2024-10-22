Беспилотник попал в спальню Нетаньяху

Израильские СМИ во вторник, 22 октября, сообщили, что беспилотник «Хезболлах» во время субботней атаки врезался в окно спальни резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

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До этого Биньямин Нетаньяху обвинил иранские власти в попытке ликвидировать его вместе с женой и назвал это «колоссальной ошибкой». По его словам, каждый, кто причинит вред народу Израиля, «заплатит за это высокую цену».

19 октября беспилотник был запущен из Ливана в сторону дома Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, при этом никто не пострадал.

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После, в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность из-за утечки сверхсекретных материалов о подготовке атаки Израиля на Иран. Согласно предоставленной информации, Белый дом убежден, что такая утечка не должна была произойти.