Беспилотник попал в спальню Нетаньяху

Беспилотный летательный аппарат, запущенный шиитской организацией «Хезболла» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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На фото- и видеокадрах, опубликованных очевидцами, видны следы прямого попадания в окно здания.

Ущерб в целом причинен незначительный. Это обусловлено тем, что окна в резиденции Нетаньяху — бронированные, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 октября, со стороны Ливана в сторону израильского города Кейсария был запущен дрон.

JP: Израиль ответит на запуск дрона по резиденции Нетаньяху

Целью атаки была резиденция Нетаньяху. В момент удара премьер-министра и его жены в здании не было.