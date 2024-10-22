Лидеры стран Запада охвачены паникой из-за роста нелегальной миграции, с которой они не могут справиться из-за своих неверных решений. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в городе Комарно с коллегой из Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Трехсторонний саммит был посвящен борьбе с нелегальной миграцией и защите внешних границ Евросоюза. "Западные лидеры охвачены паникой из-за нелегальной миграции", - сказал Орбан.

Он отметил, что "в панике принимаются только плохие решения, такие как приостановка действия Шенгенского соглашения и возобновление пограничного контроля". Поэтому, пояснил премьер, "нелегальная миграция фактически разрушает величайшее достижение Европейского союза - свободное перемещение через границы".

"Можно было предвидеть, что преступность возрастет, а миграционный пакт ЕС не решит проблему, а только усугубит ее, так что этот пакт и есть сама проблема", - процитировало Орбана информационное агентство MTI.

Орбан прокомментировал заявления Зеленского о ядерном оружии

Венгрия в последние годы отказывается выполнять решения ЕС в области миграции и, в частности, принимать на своей территории мигрантов и беженцев из стран Азии и Африки.