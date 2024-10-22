Пока вы не уснули: отказ Индии бороться с долларом и прорыв ВС РФ под Часовым Яром

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Индия отказалась бороться с долларом

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Властям Индии не нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников США, тон в которой задавали бы Россия и Китай. Об этом со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с вопросом, пишет Bloomberg.

В связи с этим, говорится в материале, страна выступает против дальнейшего расширения организации, а ее подход поддерживают другие основатели БРИКС — Бразилия и ЮАР.

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Российский истребитель сопроводил самолет Си Цзиньпина

Президентский борт главы Китая Си Цзиньпина прибыл в Казань 22 октября в сопровождении российского истребителя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на видео, снятое из иллюминатора китайского самолета.

Истребитель РФ летел рядом с китайским самолетом в качестве эскорта. Фотографии истребителя также опубликовало китайское издание Chinanews.

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Минобороны раскрыло подробности о боях в Курской области

Российские войска северной группировки ударили по девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях, Плехово, Черкасская Конопелька, Свердликово, Новоивановка и Новый Путь.

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Названа возможная причина гибели российской журналистки в Ташкенте

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Российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник могли погибнуть из-за болотного газа. Как сообщает Telegram-канал Baza, он образовался после чистки бассейна и поднялся в номер по вентиляции.

Напомним, что Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль», писала для «Известий».

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Евросоюз обвинили в преступлении мирового масштаба

Евро получил удар, после того как Европарламент утвердил выделение Украине кредита с доходов от активов России. Об этом заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Он обвинил ЕС в «экономическом преступлении мирового масштаба».

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Бастрыкин отреагировал на голодовку шахтеров в Кузбассе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам угольного предприятия в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты шахтерам одного из угольных предприятий Беловского муниципального округа (ч. 2 ст. 145.1 УК России).

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В ВСУ заявили о прорыве ВС РФ под Часовым Яром

Российские войска сделали прорыв в южной части Часова Яра в ДНР, заявил представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады ВСУ Иван Петричак.

Его слова передает украинское издание «Страна».

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В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней, после чего начать партизанское сопротивление. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».

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В Турции отказались хоронить главного врага Эрдогана

© DPA/TACC

В Турции нет места, где мог бы быть похоронен глава признанной в Анкаре террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели во время выступления в парламенте.

Ранее некоторые турецкие СМИ и наблюдатели предположили, что FETO может попытаться организовать репатриацию Гюлена из США в Турцию для захоронения.

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Зеленский высказался об обмене территориями на членство в НАТО

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Украина хочет получить приглашение в НАТО только в границах 1991 года, а также отказывается от членства в альянсе в обмен на территории в пользу России.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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