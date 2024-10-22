«Хезболла» взяла ответственность за атаку на дом Нетаньяху

Ливанская организация «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, совершенную 19 октября. Об этом сообщает The Times of Israel.

Дом Нетаньяху в поселении Кесария был атакован и поврежден беспилотниками. В результате нападения никто не пострадал, Нетаньяху и его жены не было дома в момент атаки.

Комментируя нападение, Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана», пытавшиеся убить его, совершили «горькую ошибку». Вскоре после заявлений Нетаньяху о причастности Ирана к атаке «Хезболла» взяла «полную, всеобъемлющую и исключительную» ответственность за «операцию в Кесарии, направленную против Нетаньяху».

Очередное обострение на Ближнем Востоке началось 17 сентября, когда пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» стали массово взрываться. СМИ сообщили, что взрывы стали результатом сложной совместной операции израильских военных и разведчиков.

В начале октября израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы». Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.