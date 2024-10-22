В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

Угрозы со стороны польских генералов напасть на Санкт-Петербург или Калининград рискуют спровоцировать серьезный ответ со стороны России. Такую оценку дает польское издание Do Rzeczy. Газета.Ru

«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия», — утверждается в публикации. Призыв напасть на ядерную державу с помощью конвенциального оружия в материале назван «верхом безумия». В статье также подчеркивается, что подобные угрозы со стороны отдельных военных будут восприниматься как позиция польских властей. По мнению авторов, генералы рискуют не только своими жизнями, но и жизнями всех жителей страны. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что военные из Польши и стран Балтии задумались о наступлении на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией. News.ru