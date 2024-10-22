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Швейцария закроет девять центров для помощи беженцам

Швейцарские власти заявили, что закроют девять временных центров для просителей убежища, поскольку число людей, ищущих помощь, оказалось ниже ожидаемого.

Швейцария закроет девять центров для помощи беженцам
© globallookpress.com

По данным Associated Press, в Швейцарии ранее было подготовлено 36 центров для беженцев, но в настоящее время занято чуть более половины от имеющихся мест.

Как уточняется, в августе число заявлений о предоставлении убежища было на 23% меньше, чем годом ранее, в сентябре таких прошений было подано ещё меньше.

В оставшихся 27 центрах может разместиться до 7000 человек, однако это число может быть увеличено, если возрастёт количество беженцев.

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