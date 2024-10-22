Швейцария закроет девять центров для помощи беженцам

Швейцарские власти заявили, что закроют девять временных центров для просителей убежища, поскольку число людей, ищущих помощь, оказалось ниже ожидаемого.

По данным Associated Press, в Швейцарии ранее было подготовлено 36 центров для беженцев, но в настоящее время занято чуть более половины от имеющихся мест.

Как уточняется, в августе число заявлений о предоставлении убежища было на 23% меньше, чем годом ранее, в сентябре таких прошений было подано ещё меньше.

В оставшихся 27 центрах может разместиться до 7000 человек, однако это число может быть увеличено, если возрастёт количество беженцев.