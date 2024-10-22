Бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй заявил, что западные дипломаты выглядят мальчишками по сравнению с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом Гэллоуэй рассказал Russia Today.

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Галлоуэй, приехавший в Россию на саммит БРИКС, назвал дипломатию «забытым искусством». В качестве примера настоящего дипломата он привел Лаврова и сравнил его с западными коллегами.

«Это как [разница между] мужчиной и мальчишками. Он напоминает о прежних временах, когда даже такие люди, как отвратительный мне [экс-глава Госдепа США Генри] Киссинджер, были несомненными мастерами искусства дипломатии», - заявил Галлоуэй.

Он добавил, что теперь многие предпочитают не использовать слова «дипломатия» и «мир».

Весной 2024 года Галлоуэй, ультралевый политик, был избран в Палату общин Великобритании по итогам дополнительных выборов. Политик в седьмой раз вернулся в Палату общин, в которую впервые был избран в 1987 году. Он покинул нижнюю палату британского парламента 30 мая 2024 года.

В разные годы Галлоуэй добивался снятия санкций с Ирака, встречался с Саддамом Хусейном, выступал на российском и иранском телевидении.