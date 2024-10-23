На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС

Россия поставила перед БРИКС новую стратегическую цель — уход от использования доллара США. Об этом в своей статье заявил колумнист портала UnHerd Томас Фази.

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«Санкции против России подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли в валютах стран-членов уже превысил объем долларовых операций. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию», — написал он.

Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС

Журналист подчеркнул, что ВВП стран БРИКС уже стал выше доли Большой семерки (G7) в мировой экономике. По словам Фази, на саммите БРИКС в Казани может быть представлена новая валюта объединения, которая позволит странам-членам БРИКС обезопасить себя от потенциальных санкций со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что властям Индии не нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников США, тон в которой задавали бы Россия и Китай. В связи с этим страна выступает против дедолларизации и дальнейшего расширения организации.