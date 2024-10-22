Моди рассказал, как должен закончиться конфликт на Украине

22 октября на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча политиков прошла в казанском Кремле. Главы государств обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине и открытие генконсульства Индии в Казани. Подробнее — в материале «Рамблера».

В начале мероприятия Путин высказал признательность Моди, что он откликнулся на приглашение Москвы и лично приехал на саммит. Как сообщает «Интерфакс», по его оценке, российско-индийские отношения имеют характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. Глава государства напомнил о взаимодействии по разным направлениям, в том числе в части дипломатии и по линии законодательных органов. Кроме того, в хорошем состоянии находится товарооборот.

Отдельно российский лидер прокомментировал решение открыть в Казани генеральное консульства Индии.

«Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений», — добавил Путин.

В свою очередь, Моди поблагодарил российского президента за дружбу и гостеприимство, сообщает РИА Новости. Он назвал Казань прекрасным городом, отметив, что Индия имеет с ним глубокие исторические связи. Индийский политик добавил, что многие страны мира хотят присоединиться к БРИКС, и признался, что с нетерпением ждет дискуссии в рамках объединения.

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Также Моди высказался о конфликте на Украине. По его словам, конфликт между Россией и Украиной должен завершиться мирным способом. Он напомнил, что индийские власти и раньше заявляли о необходимости решать проблемы дипломатическими методами.

«Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем», — сказал Моди.

Премьер также заявил, что после того, как в Казани откроется генеральное консульство Индии, отношения между странами окрепнут еще сильнее.

Как отмечает URA.RU, в ходе переговоров Путин забыл, что общается с Моди через переводчика.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — пошутил российский лидер, после чего Моди рассмеялся.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. РФ председательствует в организации с 1 января. Сейчас кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в организацию входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.