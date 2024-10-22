$96.09-0.32104.40-0.45
Почта

Лидера «Исламского государства» в Ираке ликвидировали

Лидер международной исламистской группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) в Ираке Джасем аль-Мазруи Абу Абдель Кадир и еще восемь высокопоставленных членов организации ликвидированы, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

В Ираке сообщили о ликвидации лидера ИГ*
© globallookpress.com

Его цитирует РИА Новости.

«Я поздравляю наш уважаемый народ с ликвидацией так называемого "эмира Ирака" террористической организации ИГ и восьми ее высокопоставленных командиров», — передает агентство сообщение премьерской пресс-службы.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

В мире
Исламское государство
Ирак