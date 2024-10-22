Западные СМИ отреагировали на проведение саммита БРИКС в Казани

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС - крупнейшее для России международное мероприятие последних лет. Западные СМИ назвали главными целями саммита демонстрацию мощи России и объединение стран против старого мирового порядка.

Глава Китая Си Цзиньпин, лидер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры прибыли в Казань на встречу блока БРИКС, который Кремль надеется превратить в «объединяющий фактор для сопротивления западному либеральному порядку», пишет The Hill. По версии издания, для президента РФ Владимира Путина саммит стал возможностью показать провал возглавляемых США усилий по изоляции России.

Рассматриваемые БРИКС проекты включают создание новой платежной системы, которая станет альтернативой глобальной сети банковских переводов SWIFT и позволит Москве обходить западные санкции и торговать с партнерами, отмечает The Hill.

Россия хочет, чтобы саммит БРИКС продемонстрировал растущее влияние незападного мира, подчеркивает Reuters. По оценке Международного валютного фонда, к концу текущего десятилетия доля стран БРИКС в мировом ВВП вырастет до 37 процентов, в то время как доля стран «Большой семерки» - крупнейших западных экономик - снизится с 30 до 28 процентов. Однако внутри БРИКС много разногласий, отмечает Reuters. У Китая и Индии, главных покупателей российской нефти, сложные отношения, в то время как Египет и ОАЭ с одной стороны и Иран с другой «испытывают друг к другу мало любви».

Как отмечает британская газета The Independent, саммит также рассматривается как возможность для Си и Моди провести двустороннюю встречу на фоне продолжающегося противостояния вдоль спорной границы двух стран. Расширение БРИКС - не только победа России, но и Китая. Пекин стремится усилить свое глобальное влияние, заигрывая со странами, которые разделяют схожие взгляды на доминирование США в мировых делах, подчеркивает газета.

Как отмечает France Info, вне зависимости от того, сможет ли БРИКС принимать решения, способные влиять на G7 и G20, саммит в России «сам по себе уже является сильным политико-дипломатическим актом», из которого Кремль намерен извлечь выгоду. «Ошеломляющие» фотографии из Казани с Владимиром Путиным в окружении 40 мировых лидеров точно произведут впечатление на мир, подчеркнуло издание.