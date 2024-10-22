Индия готова оказать содействие для урегулирования конфликта на Украине

Индия выступает за скорейшее установление мира на Украине и готова оказать любое содействие для урегулирования конфликта.
Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности", - сказал Моди. "Мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам", - подчеркнул глава индийского правительства.