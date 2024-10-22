В Турции отказались хоронить главного врага Эрдогана

В Турции нет места, где мог бы быть похоронен глава признанной в Анкаре террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели во время выступления в парламенте.

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Ранее некоторые турецкие СМИ и наблюдатели предположили, что FETO может попытаться организовать репатриацию Гюлена из США в Турцию для захоронения. При этом телеканал CNN Türk заявлял, что проповедника похоронят в США, на своеобразном семейном кладбище FETO в Пенсильвании.

«Этого мира больше нет даже для главаря FETO. Я желаю, чтобы он вечно горел в аду. В Турции нет места, где можно было бы похоронить этого террориста. Там, где он проявлял враждебность к Турции, там он и должен гнить», — заявил Бахчели.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омар Челик подтвердил слова коллеги, подчеркнув, что для Гюлена «не найдется места для захоронения». Он назвал умершего проповедника «архитектором сети предательств и убийств», которую использовали с целью узурпировать суверенитет Турции. Челик добавил, что Гюлен умер «как человек без гражданства».

CNN: в США умер обвиняемый в госперевороте в Турции проповедник Гюлен

Напомним, что Гюлен скончался 20 октября в клинике в штате Пенсильвания. 83-летний исламский проповедник проживал в США с 1999 года. Власти Турции обвиняют главу FETO в подготовке попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда при двухдневном противостоянии погибли свыше 250 человек, еще 2,2 тысячи получили ранения.