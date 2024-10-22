Президентский борт главы Китая Си Цзиньпина прибыл в Казань 22 октября в сопровождении российского истребителя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на видео, снятое из иллюминатора китайского самолета.

Истребитель РФ летел рядом с китайским самолетом в качестве эскорта. Фотографии истребителя также опубликовало китайское издание Chinanews.

Си Цзиньпин прибыл в Казань

Си примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Казань посетят лидеры других стран БРИКС - Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта, Ирана, а также лидеры государств, получивших приглашение на саммит.

Встречу пропустит глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее 78-летний президент упал дома и повредил затылок. Врачи рекомендовали ему воздержаться от дальних перелетов.