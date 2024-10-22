Украина обиделась на генсека ООН

МИД Украины обиделся на генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша за его решение посетить саммит БРИКС в Казани, ранее отказавшись от поездки на конференцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Гуттереш подтвердил свое участие в саммите БРИКС. Кроме того, 24 октября генсек ООН встретится с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что в ходе беседы будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и украинский конфликт.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — заявил МИД Украины в соцсети X.

Министерство считает выбор Гуттереша «неправильным». По мнению Киева, его действия «не способствуют делу мира», а также «подрывают репутацию ООН».

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Напомним, что первая конференция по Украине прошла во Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на ней не присутствовала. В Кремле заявляли, что искать пути выхода из ситуации без участия Москвы нелогично и бесперспективно. Итоговое коммюнике поддержали 76 участников саммита из 91. Оно призывает вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.