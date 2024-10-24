Проходящий в Казани саммит объединения БРИКС показал провал политики коллективного Запада по изоляции России. Об этом заявил бывший глава МИД Румынии Адриан Северин в интервью газете Buna ziua Iasi.

«Саммит в Казани высвечивает способность БРИКС стать структурой зарождающегося мирового порядка евроазиатской направленности, способного сформировать новый международный контекст, который позволит ее членам пересмотреть национальные интересы и облегчить таким образом урегулирование старых конфликтов», — сказал Северин.

Он отметил, что саммит БРИКС положил начало процессу дедолларизации, что позволит лишить США «одного из важнейших козырей, используемых для утверждения их глобального превосходства».

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди и президент ЮАР Сирила Рамафосу.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.