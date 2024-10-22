Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за возможной отправки Южной Кореей военных специалистов на Украину из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х. Lenta.ru

«Ситуация, похоже, обостряется», — написал бизнесмен. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск. Деловая газета «Взгляд»