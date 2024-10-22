В ООН сделали заявление на фоне демографической катастрофы на Украине

Население Украины сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости является одним из самых низких в мире. Об этом со ссылкой на Организацию Объединенных Наций (ООН) пишет РИА Новости.

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Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр обратила внимание на то, что Украина переживает демографический кризис.

«Уровень рождаемости на Украине и до войны с Россией был низким, но сейчас он является одним из самых низких в мире и составляет около 1,0 ребенка на женщину, что далеко от 2,1, необходимых для обновления населения», - пояснила она.

При этом население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 миллионов человек, молодежь покидает страну, заявили в ООН.

По данным ООН, на Украине насчитывается 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжают покидать свои дома. Представитель управления ООН на Украине Каролина Линдхольм Биллинг заявила в конце сентября, что с 1 августа были перемещены почти 99 тысяч человек.

При этом, по информации на октябрь, только в Польше живут более 950 тыс. украинских беженцев. И чиновники из приграничных стран опасаются, что этой зимой в ЕС может хлынуть новая волна беженцев, если Украине срочно не помогут восстановить электроснабжение.