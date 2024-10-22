Обзор иноСМИ: ответный удар Путина по Западу и что генерал НАТО думает о российской армии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Власть Путина прочна как скала»

В начале украинского кризиса западные политики рассчитывали, что санкции позволят ослабить Россию и ее президента Владимира Путина, но этого не произошло, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, большинство западных наблюдателей теперь считают, что власть Путина над страной «прочна как скала».

Российская экономика приспособилась к новым условиям, углубляя партнерские отношения с Китаем, Ираном и Северной Кореей, подчеркивает WSJ. Украина, в свою очередь, оказалась в ловушке «конфликта на истощение» с более крупным противником. Столкнувшись с необходимостью многолетней помощи Украине в дорогостоящем конфликте, Запад, скорее всего, будет искать, а не предлагать выход из положения, отмечает газета. По версии WSJ, Путин тем временем «поднимает цену» за урегулирование, а членство Украины в НАТО точно не соответствует его видению мира.

В Южной Корее допустили поставки летальных вооружений Киеву

Власти Южной Кореи могут изменить позицию по отказу от поставок летальных вооружений Украине. Как сообщает The Chosun Daily, такие меры рассматриваются в ответ на новости о военном сотрудничестве России и КНДР.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Замдиректора Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё заявил, что Сеул «будет принимать поэтапные ответные меры в зависимости от прогресса российско-северокорейского военного сотрудничества». По словам Кима, в качестве ответа Южная Корея рассматривает переход от увеличения помощи Украине, не связанной с оружием, к поставкам Киеву летального наступательного вооружения.

«Российская армия станет еще сильнее»

Главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в интервью Der Spiegel, что российская армия выйдет из украинского кризиса еще более сильной, чем раньше. В беседе с немецким изданием Каволи говорил о «российской угрозе» и о том, как быстро НАТО необходимо перевооружиться.

По словам генерала, у западных стран не так много времени, чтобы привести свои армии в состояние боевой готовности. Каволи запланировал самое большое вооружение альянса со времен холодной войны. Он подчеркнул, что российские военные учатся, совершенствуются и применяют на практике уроки, извлеченные из украинского кризиса. После завершения кризиса силы Кремля окажутся «на границе НАТО», а командовать ими будут те же люди, которые сейчас видят в альянсе врага, предупредил генерал.

«Саммит БРИКС - ответный удар Путина»

После начала украинского кризиса Запад ввел масштабные экономические санкции против России, ограничил ее доступ к мировой банковской системе и попытался дипломатически изолировать Москву от остального мира. Однако президент РФ Владимир Путин полон решимости показать Западу, что на его стороне есть важные союзники, пишет The New York Times.

В этом октябре Россия принимает саммит группы БРИКС+, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а теперь и Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. Сейчас в БРИКС входят страны, на которые приходится почти половина населения мира и более 35 процентов мирового экономического производства с поправкой на покупательную способность. Саммит БРИКС призван продемонстрировать экономическую мощь России, а также привлечь новые страны в коалицию, которая, как рассчитывает Москва, поможет построить новый мировой порядок, не контролируемый Западом. Опрошенные NYT эксперты назвали саммит в Казани «ответным ударом Путина». Президент России рассчитывает объединить экономики, способные затмить Запад, подчеркнула газета.

«Русофобия в крови»: польский автор о претензиях Варшавы на Калининград

Время от времени в России активно обсуждается тема «агрессивной Польши», заявил автор издания Rzeczpospolita Марек Кутарба. По его словам, в РФ Польшу выставляют страной с «русофобией в крови» и с «единственной мечтой - уничтожить Россию руками американцев», так как «в одиночку поляки бы не справились».

Один из тезисов, продвигаемых в РФ, - желание Польши захватить Калининград, заявил Кутарба. По его словам, это «пропагандистская история», которая «имеет мало общего с реальностью». Автор статьи заявил, что у Польши нет причин нападать на Россию, и «ни о каких маршах на Калининград по собственному желанию с польской и натовской стороны не может быть и речи». При этом, по словам Кутарбы, в случае конфликта России с НАТО Польша должна быть готова «отодвинуть зону активных боевых действий от своей территории». Автор заявил, что «устранение угрозы, исходящей с калининградского направления», будет необходимо как для защиты Польши, так и для защиты северного и восточного флангов НАТО.