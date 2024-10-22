США ведут переговоры о размещении малых модульных реакторов в странах ЮВА

Вашингтон ведет переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) о размещении там малых модульных ядерных реакторов (ММР). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайта.

По его словам, представители Вашингтона обсудили этот вопрос с коллегами из Филиппин, Сингапура и Таиланда. Лайт отметил, что США намерены "провести межправительственные переговоры о текущем ассортименте ММР".

Как пишет агентство, в отличие от традиционных ядерных реакторов, представляющих собой огромные сооружения, на строительство которых уходит несколько лет, ММР намного меньше по размеру, могут быть изготовлены на заводе, доставлены грузовым или железнодорожным транспортом и собраны на месте установки.

В ноябре 2023 года США и Филиппины подписали в Сан-Франциско двустороннее соглашение по ядерной энергетике, широко известное как "соглашение 1, 2, 3". В Государственном департаменте заявили, что документ "закладывает всеобъемлющую основу для сотрудничества между Филиппинами и США по мирному атому, которое опирается на взаимные обязательства по нераспространению ядерного оружия, и в соответствии с американским законодательством позволяет передавать [Филиппинам] задействуемые в ядерной сфере оборудование и материалы для использования в мирных целях".