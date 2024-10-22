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Bloomberg: США ведут переговоры о размещении малых модульных реакторов в странах ЮВА

Вашингтон ведет переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) о размещении там малых модульных ядерных реакторов (ММР). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайта.

США ведут переговоры о размещении малых модульных реакторов в странах ЮВА
© globallookpress.com

По его словам, представители Вашингтона обсудили этот вопрос с коллегами из Филиппин, Сингапура и Таиланда. Лайт отметил, что США намерены "провести межправительственные переговоры о текущем ассортименте ММР".

Как пишет агентство, в отличие от традиционных ядерных реакторов, представляющих собой огромные сооружения, на строительство которых уходит несколько лет, ММР намного меньше по размеру, могут быть изготовлены на заводе, доставлены грузовым или железнодорожным транспортом и собраны на месте установки.

В ноябре 2023 года США и Филиппины подписали в Сан-Франциско двустороннее соглашение по ядерной энергетике, широко известное как "соглашение 1, 2, 3". В Государственном департаменте заявили, что документ "закладывает всеобъемлющую основу для сотрудничества между Филиппинами и США по мирному атому, которое опирается на взаимные обязательства по нераспространению ядерного оружия, и в соответствии с американским законодательством позволяет передавать [Филиппинам] задействуемые в ядерной сфере оборудование и материалы для использования в мирных целях".

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