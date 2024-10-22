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Макрон поддержал Молдавию и похвалил Санду

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Молдавии после референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и похвалил главу государства Майю Санду за стремление присоединиться к организации. Об этом пишет молдавское издание Newsmaker.

«Стремление [жителей Молдавии] присоединиться к европейской семье оказалось сильнее. Действующий президент Майя Санду олицетворяет это стремление», — приводит издание слова французского президента.

Макрон добавил, что Молдавия может рассчитывать на поддержку Франции и ЕС. По его словам, это поможет республике достичь европейского будущего.

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