$96.09-0.32104.40-0.45
Почта

Горячие австралийские пожарные: кадры ежегодного календаря Firefighters-2025

Slide 1 of 33
1/27
© Zuma/TACC
2/27
© Zuma/TACC
3/27
© Zuma/TACC
4/27
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/27
© Zuma/TACC
6/27
© Zuma/TACC
7/27
© Zuma/TACC
8/27
© Zuma/TACC
9/27
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/27
© Zuma/TACC
11/27
© Zuma/TACC
12/27
© Zuma/TACC
13/27
© Zuma/TACC
14/27
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/27
© Zuma/TACC
16/27
© Zuma/TACC
17/27
© Zuma/TACC
18/27
© Zuma/TACC
19/27
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

20/27
© Zuma/TACC
21/27
© Zuma/TACC
22/27
© Zuma/TACC
23/27
© Zuma/TACC
24/27
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

25/27
© Zuma/TACC
26/27
© Zuma/TACC
27/27
© Zuma/TACC

Информационное агентство ТАСС опубликовало фотографии нового календаря австралийских пожарных. Огнеборцы уже на протяжении 31 года делают горячие кадры, чтобы собрать средства пострадавшим от огня.

В этом году участники проекта Firefighters вновь позировали с милыми зверушками, чтобы привлечь внимание к проблеме лесных пожаров, которые ежегодно опустошают страну.

Для поклонников творчества австралийских пожарных выход нового календаря всегда знаменательное событие. Как правило, тираж распродается за несколько дней и тем, кто не успел приобрести издание, приходится ждать следующего года.

Кадры, которые точно не оставят женщин равнодушными — в галерее "Рамблера".