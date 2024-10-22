Информационное агентство ТАСС опубликовало фотографии нового календаря австралийских пожарных. Огнеборцы уже на протяжении 31 года делают горячие кадры, чтобы собрать средства пострадавшим от огня.

В этом году участники проекта Firefighters вновь позировали с милыми зверушками, чтобы привлечь внимание к проблеме лесных пожаров, которые ежегодно опустошают страну.

Для поклонников творчества австралийских пожарных выход нового календаря всегда знаменательное событие. Как правило, тираж распродается за несколько дней и тем, кто не успел приобрести издание, приходится ждать следующего года.

Кадры, которые точно не оставят женщин равнодушными — в галерее "Рамблера".