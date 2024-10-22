В Еврокомиссии назвали условия, при которых Украина получит € 35 млрд

Киев получит новый кредит в €35 млрд с погашением за счет экспроприированных доходов от активов России только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, курирующий в Еврокомиссии попытки экспроприировать суверенные активы РФ, замороженные в юрисдикциях ЕС.

"Этот макрофинансовый кредит будет выдаваться на основании выполнения Украиной предварительных политических условий согласованных с ЕС обязательств, закрепленных в рамках отдельного меморандума о взаимопонимании", - заявил Рейндерс, не уточняя содержание требований Еврокомиссии.

Он призвал Европарламент в кратчайшие сроки согласовать этот механизм.