Трамп выступил с обращением к христианам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пытается привлечь к голосованию на выборах американских христиан и заявил, что «Бог спас его с определенной целью» при покушении в Пенсильвании. Как пишет The Guardian, во время мероприятия в Северной Каролине, объявленного как «11-часовая встреча религиозных лидеров», он обвинил команду вице-президента Камалы Харрис в стремлении ограничить религиозные свободы.

В своей речи Трамп напомнил о покушении на него, которое произошло этим летом. Он опирался на распространившуюся среди христианских консерваторов мысль о том, что политик выжил благодаря божественному вмешательству.

«Моя вера обрела новый смысл 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, где я был сбит с ног, по сути, тем, что оказалось сверхъестественной рукой. И мне хотелось бы думать, что Бог спас меня с определенной целью, а именно для того, чтобы сделать нашу страну более великой, чем когда-либо прежде», — сказал экс-президент.

Отмечается, что на мероприятии Трампа поддержали ряд консервативных пасторов, в том числе его давний союзник Гильермо Мальдонадо. Последний заявил, что сейчас ведется «духовная война», намекнув, что христиане борются на сверхъестественном уровне против темных сил, которые влияют на реальный мир.

«Это не просто война между левыми и правыми. Это война между добром и злом. Прямо сейчас идет большая борьба, которая затрагивает нашу страну, и мы должны вернуть себе нашу страну», — сказал он.

Представитель экс-президента, председатель Национальной религиозной кампании Бен Карсон и вовсе открыто отверг идею светского общества. По его словам, президентские выборы решат, являются ли американцы «единой нацией под Богом».

Напомним, что на Трампа уже дважды совершали покушение. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля, а второе — у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября. 13 октября появилась информация, что жителя Лас-Вегаса задержали за попытку провезти оружие на мероприятие с участием политика в городе Коачелла.