Во Франции высказались о угрозах «показать зубы России»

Заявления об отправке французских военных на Украину являются безумием и чреваты втягиванием страны в мировую войну. Об этом заявил в своем аккаунте в соцсети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Таким образом политик отреагировал на слова бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке солдат на Украину.

«Вальс совсем с ума сошел! Он действительно хочет отправить французских солдат воевать на Украину и «показать зубы России»! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» - призвал он.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню объявил о поставках Киеву истребителей Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что отправка истребителей запланирована на первый квартал будущего года.

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При этом Лекорню признал, что Париж снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны. По его словам, заказы на новую технику страна размещает не на американских площадках, а отдает собственной оборонной промышленности.