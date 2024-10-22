Удачным для Украины окончанием конфликта мог бы стать раздел страны по "немецкому варианту", считает бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов).

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"Я - первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту", - заявил он в эфире видеоблога "Альфа" на YouTube.

По его мнению, территории, которые сейчас контролирует российская армия, могли бы стать одной страной, а центральная и западная часть Украины - второй.

Он подчеркнул, что для Киева было бы "большой удачей", если бы на это предложения согласилась Москва.

Арестович*: Зеленский готовит Украину к поражению

Вместе с тем Арестович отметил, что в идеальном раскладе для западной части экс-Украины желательно было бы вступить в НАТО, и тут же признал нереальность этого сценария.

"Никто всерьез здесь не говорит об Украине в НАТО. Это мифологическая сказка, красивая, в которую люди горазды верить", - констатировал украинский политик.

На прошлой неделе Владимир Зеленский, представляя в Верховной раде свой "план победы", в очередной раз объявил, что власти страны не рассматривают варианты окончания конфликта, предусматривающие уступку территорий.

При этом экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что для Киева не столь важен вопрос сохранения территорий, сколько гарантии безопасности.

Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кирилл Верес признал, что украинским властям нужно забыть о выходе к границам 1991 года. По его словам, страна идет "семимильными шагами", но не к границам 1991 года, а "в обратную сторону", и армия не способна удержать имеющиеся позиции.