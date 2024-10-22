Украина никогда не обладала технологиями производства ядерного оружия, при этом исследования в этой сфере проводились, о чем свидетельствует наличие ядерных реакторов в Киеве и Харькове. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, подчеркнув, что реакторы не работают. Газета.Ru

«По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии», — сказал Азаров. News.ru

«Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые», — подчеркнул политик. RT на русском