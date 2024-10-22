Эксперт: БРИКС необходимы четкие стандарты приема новых членов

Механизм БРИКС все еще находится на ранней стадии развития и ему пока не хватает четких стандартов принятия в состав объединения новых членов.

Такое мнение высказал корр. ТАСС эксперт из Центра сравнительных культурологических исследований при Шанхайском университете иностранных языков Гао Цзянь.

"В целом, БРИКС все еще находится на ранней стадии развития, ему не хватает четкого механизма и открытых стандартов для приема новых членов, а также оперативного механизма и надежной основы для реализации соответствующих проектов от имени БРИКС. На данный момент механизм БРИКС объявил о руководящих принципах расширения своего состава, но эти принципы все еще очень расплывчатые, необходимы объективные стандарты для принятия в состав объединения суверенных стран с разным уровнем развития и разным культурным бэкграундом", - полагает эксперт.

Гао Цзянь также констатировал, что до настоящего времени механизм БРИКС возлагал большие надежды на страны глобального Юга в том, что касается выстраивания системы глобального управления.

"Однако в этом механизме по-прежнему отсутствуют конкретные исполнительные органы и структуры для реализации решений, а большая часть работы по-прежнему остается на уровне устных обсуждений", - указал он.

Говоря о саммите в Казани, эксперт обратил внимание на важность обсуждения таких вопросов, как создание независимой платежной системы, расширение функционала Нового банка развития (банка БРИКС), продвижение энергетического сотрудничества и взаимодействия в сфере зеленых технологий, обеспечение продовольственной безопасности, а также новых технологий таких, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и большие базы данных.

Шестнадцатый саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.