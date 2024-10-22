Стало известно о поддержке США «плана победы» Зеленского

Во время своего необъявленного визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что США поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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«Шеф Пентагона заявил, что США предоставят Украине то, что ей нужно (...) но он не дал никаких намеков на то, что Вашингтон может одобрить ключевые положения так называемого "плана победы" (...) Речь Остина в Киеве примечательна тем, что в ней не было ни приглашения Украины в НАТО, ни каких-либо указаний на то, что Вашингтон может поддержать удары Киева вглубь российской территории», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что до президентских выборов в США осталось две недели, поэтому американские чиновники стремятся «действовать осторожно». Также глава Белого дома Джо Байден выступил против мер, которые потенциально могут «обострить конфликт и привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией».

Названа цель «плана победы» Зеленского

21 октября Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, во время которого объявил о новом пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов.