У осужденного американского продюсера Харви Ванштейна диагностировали хронический миелоидный лейкоз, редкую форму рака костного мозга. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По словам собеседников телеканала, 72-летний Вайнштейн проходит лечение в тюрьме на острове Рикерс в Нью-Йорке. Представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд заявил, что не будет давать комментарии «из уважения к частной жизни» продюсера.

Новость о диагнозе Вайнштейна появилась на фоне множества сообщений о его проблемах со здоровьем. В сентябре он перенес экстренную операцию на сердце. В июле он был госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией.

Перенесший операцию на сердце Харви Вайнштейн предстал перед судом

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении двух женщин. В целом более 80 женщин заявляли о сексуальных домогательствах и насилии со стороны Ванштейна. На фоне этого начало набирать обороты международное движение жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Весной 2024-го Апелляционный суд Нью-Йорка установил, что судья нанес ущерб Вайнштейну ненадлежащими действиями, включая решение позволить женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела. Приговор был отменен.

После отмены того приговора Вайнштейн не вышел на свободу, поскольку в 2022 году его признали виновным в изнасиловании в Лос-Анджелесе и приговорили к 16 годам тюрьмы. Его юридическая команда также обжалует это решение.