В Вашингтоне считают тревожными данные о якобы переброске военных Северной Кореи на Украину.

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Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Fox News.

«Если правда, что солдаты КНДР отправляются туда, чтобы присоединиться к войне против Украины, это, безусловно, будет означать опасное и весьма тревожное развитие событий», — подчеркнул он.

В Белом доме, по словам Кирби, «продолжают изучать» сообщения о якобы прибытии военных КНДР на Украину.

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Слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт, писала газета Le Journal du Dimanche. В Госдуме заявили, что российская армия была бы рада «любой помощи, полученной от любой страны», но солдат из КНДР на Украине нет и о них не сообщает ни одна разведка мира, кроме украинской и южнокорейской.