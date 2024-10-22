Харрис рассказала, когда Путин будет «восседать в Киеве»

В случае прихода к власти в США кандидата на президентский пост от республиканцев Дональда Трампа российский президент Владимир Путин будет "восседать в Киеве". Об этом на предвыборном митинге в Мичигане заявила кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис, ее слова приводит РИА Новости.

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"Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - отметила она.

По мнению Харрис, Трамп якобы желает "заставить Украину сдаться".

Трамп грозил Путину ударом по Москве

До этого экс-заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что с более совершенным американским оружием Украина не сможет достичь большего на фронте, это является мифом.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах, финансирование продолжится, однако оно может сократиться, если республиканцы получат большинство мест в Сенате.