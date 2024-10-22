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КНДР назвала слухами утверждения об отправке военных в Россию

Представительство КНДР при ООН прокомментировало слухи об отправке военных Корейской народной армии в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудник ведомства выступил с заявлением в процессе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее украинская делегация выдвинула обвинения в сторону КНДР в отправке граждан в РФ и военном сотрудничестве с Россией.

На эту речь делегация Пхеньяна ответила, что это стереотипные слухи, нацеленные на то, чтобы очернить КНДР и подорвать легитимные отношения между двумя суверенными государствами.

В Тульской области БПЛА повредили два спиртзавода

Российские военные зафиксировали попытку украинских БПЛА атаковать Тульскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Силы ПВО Министерства обороны РФ смогли пресечь атаку вражеских беспилотников. Однако при этом пострадали помещения двух спиртзаводов на территории области. Были повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

По данным служб реагирования, пострадавших среди людей нет.

Израиль обстрелял здание подготовительной школы в секторе Газа

Израиль провел массированную артиллерийскую атаку, в результате которой оружие попало по зданию подготовительной школы на севере сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрела, который был произведен по городу Джабалия, погибло минимум 10 человек. Еще более 30 были ранены.

Известно, что в здании школы были размещены перемещенные палестинцы. Здание не использовалось в военных целях.

СМИ: Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет активов РФ

Великобритания собирается дать Украине крупный кредит в £2,26 млрд ($2,93 млрд). При этом его собираются погашать за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Кроме того, по данным издания у британцев будет право вето в вопросе выбора вооружения, которое будет покупать Киев на полученные деньги.

Харрис заявила, что Трамп настроен на капитуляцию Украины

Кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис сделала заявленеи по позиции Трампа в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Вице-президент США Харис, Дональд Трамп настроен на капитуляцию Украины. При этом, по ее словам, он также постарается уменьшить участие американцев в международных делах в случае победы на выборах президента США.