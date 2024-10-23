Мадуро заявил, что существует альтернативная США Америка, где царит мир

Альтернативная США Америка, где по-настоящему царит мир, существует. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, говоря о латинской части региона.

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"Есть другая Америка. Есть Америка, в которой царит мир. Есть Америка, состоящая из мужчин и женщин, которые стремятся к свободе, к равенству. Есть неколониалистская Америка. Это наша Америка. И мы говорим остальному миру, что готовы построить новый мир", - сказал он по прибытии на саммит БРИКС в Казань.

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Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, которые прибудут в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.