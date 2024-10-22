В Японии не раскрыли деталей обсуждения с РФ "нарушения воздушного пространства"

Кабмин Японии не раскрыл деталей обсуждения с российской стороной "нарушения воздушного пространства Японии российскими самолетами", которое, как утверждает японская сторона, произошло 23 сентября.

Соответствующая тема поднималась на пресс-конференции заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Кадзухико Аоки.

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"Хотел бы воздержаться от разглашения подробностей контактов с Россией [по этому вопросу]", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее подчеркнула, что подобные вопросы "должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам".

В то же время Аоки заявил, что российской стороне был выражен решительный протест не только по дипломатическим каналам, но и по каналам Минобороны с требованием "не повторять подобных инцидентов в будущем".

Японское министерство обороны утверждает, что 23 сентября истребители F-35 поднимались в воздух из-за российского Ил-38, который находился в районе Хоккайдо. По версии японской стороны, самолет в период с 13:00 до 15:00 по местному времени (с 07:00 до 09:00 мск) якобы трижды заходил в воздушное пространство Японии, каждый раз проводя в нем порядка минуты. Кроме того, японские F-35 впервые использовали ИК-ловушки. В связи с этим японские власти выразили России протест, который, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, был отклонен. Захарова подчеркнула, что никакой информации, подтверждающей обоснованность демарша, у российской стороны нет. Минобороны РФ ранее также заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.