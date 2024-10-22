Кличко: действия правоохранителей блокируют работу местных органов власти
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
По его словам, люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы.
«Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг», — цитирует главу украинской столицы издание «СТРАНА.ua».
Ранее сообщалось, что жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК.
Также стало известно, что украинские мужчины из-за мобилизации стали чаще просить убежища в Швейцарии.