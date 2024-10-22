Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отменивший поездку на саммит БРИКС из-за травмы головы, планирует провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 22 октября.

"Телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в графике главы государства, опубликованном на сайте правительства Бразилии. Звонок запланирован на 09:30 по местному времени (15:30 мск).

Президент Бразилии получил травму 20 октября, ударившись затылком при падении. Врачи порекомендовали лидеру страны избегать длительных перелетов в течение нескольких дней, поэтому глава государства отменил поездку на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября и примет участие в нем в формате видеоконференции.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Бразилии, делегацию страны на саммите БРИКС возглавит глава ведомства Мауро Виэйра.