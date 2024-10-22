Украинцы из-за мобилизации стали чаще просить убежища в Швейцарии

Украинские мужчины стали чаще, чем в 2022 и 2023 годах, просить об убежище в Швейцарии, что, вероятно, связано с ужесточением мобилизации на Украине.

Об этом сообщили в Государственном секретариате по миграции (SEM) Швейцарской Конфедерации, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, доля украинских мужчин среди соискателей на право «временной защиты» в Швейцарии в последние три года неуклонно росла.

«В этом году с января по сентябрь 52% заявлений поступило от женщин. В прошлом году 54% среди тех, кто обратился за защитой, составляли женщины, а годом ранее — 65%... Увеличение числа мужчин, ищущих защиты, может быть связано с тем, что Украина с весны 2024 года усиливает мобилизацию», — говорится в публикации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что Европу ждёт новая волна украинских беженцев из-за роста налогов.

Также в Guardian писали, что большое число украинских беженцев в Европе могут стать бездомными.