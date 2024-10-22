Моди назвал БРИКС важной площадкой для обсуждения глобальных вопросов

Индия ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС, ставшего важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов глобальной повестки. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Россию на саммит объединения.

"Индия ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС, которое стало важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня в области развития, реформированной многосторонности, изменения климата, экономического сотрудничества, создания устойчивых цепочек поставок, содействия культурным и межчеловеческим связям и так далее", - приводит слова Моди МИД Индии на сайте.

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Он отметил, что отправляется с двухдневным визитом в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в XVI саммите БРИКС. Моди подчеркнул, что его визит в Казань "еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией".

XVI саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.